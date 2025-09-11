Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un jueves con máximas de 25°C

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este jueves continuará el buen clima en la provincia. Para mañana se espera que las temperaturas sean similares a las de este miércoles, rondando las mínimas los 10°C.

El resto de los días se pronostican buenas condiciones en la provincia, con nubosidad en ascenso el fin de semana, pero sin precipitaciones.

Así estará el clima este jueves

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 11 grados de mínima y 23 grados de máxima. Para este jueves se anuncia que el cielo estará despejado durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se pronostican 12 grados de mínima y 24 grados de máxima. En estas localidades también se espera una jornada con cielo despejado.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 10 grados de mínima y 23 grados de máxima. Allí se aguarda un jueves con cielo totalmente despejado.