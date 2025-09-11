Pronunciamiento: El Municipio estuvo presente en acto escolar por el Día del Maestro

El intendente Ricardo Sandoval y el director de Cultura y Deportes, Gerardo Balleretti, estuvieron presentes en la Escuela N° 13 Diego Fernández Espiro durante el acto en conmemoración del Día del Maestro.

En un clima de alegría y reconocimiento, la comunidad educativa celebró junto a sus alumnos y rindió homenaje a las maestras y maestros en la antesala de su día, que se recuerda cada 11 de septiembre.

Desde la Municipalidad de Pronunciamiento agradecemos la invitación y saludamos especialmente a todos los docentes que, con compromiso y dedicación, acompañan y enseñan día a día a nuestros gurises.

