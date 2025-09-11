IAPV junto a Iprodi firmaron un convenio para garantizar el acceso a la vivienda a personas con discapacidad

El presente convenio tiene por objeto establecer un cupo especial del total de soluciones habitacionales del Programa Habitacional Ahora Tu Hogar.

Las partes acordaron que se reservará un cupo especial del cinco por ciento del total de créditos individuales a sortear, destinado a personas con discapacidad en las operatorias Construcción de viviendas mediante créditos individuales sobre terreno propio y Ampliación de vivienda existente mediante crédito individual.

El cupo se calculará sobre el total de créditos individuales de cada operatoria, asegurando una distribución equitativa y diferenciada de las soluciones habitacionales para personas con discapacidad, en línea con los principios de accesibilidad e inclusión.

Los requisitos de admisibilidad y el procedimiento de preselección de los beneficiarios comprendidos en el cupo especial establecido en el presente convenio, se regirán por la normativa vigente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda.

Las partes reconocen la necesidad de trabajar de manera conjunta en la identificación y atención de las necesidades de las personas con discapacidad, con el objetivo de asegurar que las políticas públicas de vivienda sean verdaderamente inclusivas y equitativas, alcanzando a quienes más lo necesitan.

Del acuerdo también participaron los vocales del IAPV, Luis Uriona y José Artusi y la asesora legal del Iprodi, Flavia Quintana Grasso.