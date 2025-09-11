Frigerio firmó con el CFI un convenio para ampliar créditos a emprendedores y Pymes entrerrianas

La iniciativa incorpora nuevas líneas de crédito y refuerza las ya vigentes, con el objetivo de impulsar a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), promover el agregado de valor y generar empleo en la provincia.

Los ejes prioritarios incluyen la asistencia financiera a proyectos agroindustriales, turísticos y tecnológicos; el fomento a inversiones en eficiencia hídrica y energética; y el respaldo a iniciativas de mujeres y jóvenes emprendedores. También se prevé el acompañamiento a cadenas de valor estratégicas para potenciar la competitividad provincial.

Durante la firma, las autoridades coincidieron en que el convenio constituye una herramienta clave para fortalecer el entramado productivo entrerriano, con una mirada federal y sostenible. El financiamiento se canalizará a través de créditos directos del CFI, adaptados a las necesidades de cada sector de la economía.

Con este acuerdo, el CFI y la provincia consolidan una agenda conjunta orientada a generar oportunidades, impulsar la innovación y afianzar un desarrollo con equidad en todo el territorio.