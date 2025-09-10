Se lanza Ruido Joven, el concurso musical para bandas y solistas entrerrianos

El área dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, impulsa el certamen en concordancia con la Dirección de Juventud, del Ministerio de Desarrollo Humano, y la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, de la Secretaría de Cultura.

Ruido Joven contempla tres categorías: Cachengue, Folklore y Emergente. Las bandas deberán inscribirse de modo online con un video musical, foto y redes sociales. Los materiales serán publicados como Reels en el Instagram de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana y la votación del público definirá a los finalistas.

La gran final se realizará el viernes 26 de septiembre en San Benito, en el encuentro Entre Jóvenes, con presentaciones en vivo y la elección del ganador. El premio principal será la producción de un videoclip profesional y un book de fotos, además de la difusión en redes y medios provinciales.

Asimismo, como parte del Mes de las Juventudes, todas las bandas inscriptas accederán a un taller exclusivo de formación dictado por la Dirección de Industrias Culturales y Creativas junto al Instituto Nacional de la Música (Inamu), con contenidos sobre derechos intelectuales, distribución digital (AMA) y economía musical.

La inscripción es gratuita y se encuentra abierta en: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/204/ruidojoven.