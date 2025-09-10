Hospital entrerriano de la costa del Uruguay renovó el servicio de Diagnóstico por Imágenes

Se trata de una importante puesta en valor para uno de los hospitales de referencia de la provincia.

Las tareas financiadas por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), incluyeron el recambio de pisos, revestimientos y mejoras en el sector de Diagnóstico por Imágenes, ubicado en la planta baja del nosocomio.

Los trabajos abarcaron más de 400 metros cuadrados de piso de porcelanato e incluyeron reparaciones en revestimiento, como así también mejoras en instalación eléctrica, iluminación y pintura, a cargo del Ministerio de Salud de Entre Ríos, en el marco de un plan de modernización y mantenimiento de infraestructura hospitalaria.

Los trabajos se ejecutaron en etapas, conforme a lo planificado por la empresa privada encargada de la obra. Esta modalidad minimizó las interferencias en el funcionamiento habitual del servicio.

Oportunamnete ya fueron mejorados distintos sectores del hospital como la cocina, el laboratorio, el área administrativa, la guardia central, y la terapia intensiva de adultos, entre otros.