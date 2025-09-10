Más de 120 profesionales de salud se capacitaron en cuidados a recién nacidos de riesgo

Con la jornada presencial desarrollada en el hospital Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso (Departamento Uruguay), suman cerca de 120 los profesionales de distintos puntos de la provincia que ya han sido capacitados en el marco del Programa de Cuidados Iniciales del Recién Nacido de Riesgo (ACoRN).

Esta capacitación, que permite el acceso a nuevos conocimientos y el desarrollo de mayores habilidades para estabilizar y cuidar a los recién nacidos críticamente enfermos o de riesgo, trabaja a lo largo de sus distintos módulos temáticas que resultan fundamentales en la atención sanitaria neonatal, culminando con una instancia presencial.

Al inicio del encuentro en Basavilbaso la directora de Salud Materno Infanto Juvenil, Georgina López, sostuvo: «Este Programa de formación es una estrategia probada que permite de forma sistematizada y metodológica que los profesionales desarrollen las habilidades para estabilizar un neonato y establecer una comunicación efectiva con aquellos hospitales que deben interactuar previo al traslado». Y añadió: «Por ello resulta fundamental continuar formando a nuestros equipos para continuar garantizando que todos los niños tengan la misma posibilidad de sobrevida independientemente del lugar de procedencia».

Es importante mencionar que del encuentro de Basavilbaso participaron, además, profesionales de Concepción del Uruguay, Colón y Rosario del Tala e incluso a lo largo del año se han desarrollado otras instancias similares en las ciudades de Villaguay, Chajarí (que incluyó profesionales de Feliciano y Federación) y Concordia (con la presencia de profesionales de Federal y San Salvador).

Cabe citar que para el desarrollo y seguimiento de la estrategia ACoRN se cuenta con 11 instructores y que, en la continuidad de estas acciones, se prevé realizar una nueva jornada presencial en Gualeguay en octubre, de la cual también participarán integrantes de los equipos de Gualeguaychú.