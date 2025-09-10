Concepción del Uruguay es sede de las finales de los Juegos Entrerrianos de Deporte Adaptado

Más de 350 jóvenes participan de las finales de los Juegos Entrerrianos Juveniles de Deporte Adaptado en Concepción del Uruguay, con competencias que se extenderán hasta el miércoles en distintas disciplinas.

El encuentro comenzó este lunes con la llegada de 16 delegaciones y un acto de bienvenida en la plaza central, que incluyó espectáculos artísticos y propuestas recreativas que marcaron el inicio de tres jornadas deportivas e inclusivas con jóvenes de toda la provincia.

Las competencias abarcan disciplinas como atletismo, natación, básquet en silla de ruedas, boccia, tenis de mesa, goalball y vóley sentado, en las categorías sub14, sub16 y sub18.

En el acto de apertura, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, agradeció «a cada uno de los intendentes que acompañan esta propuesta de los Juegos Deportivo Entrerrianos, al intendente Lauritto por aceptar nuestra propuesta para la realización en esta ciudad de la instancia de Deporte Adaptado, a nuestro gobernador Rogelio Frigerio por ser el hacedor de todo esto y a Mauricio Colello por acompañar cada propuesta de la Secretaría de Deportes».

Asimismo, el titular de la cartera de Deportes señaló que el objetivo es fortalecer el vínculo entre deporte, inclusión y participación juvenil en todo el territorio. Además, expresó su reconocimiento a los jóvenes participantes al resaltar que representan un ejemplo de vida y transmiten los valores que se buscan consolidar en la sociedad.

En esa línea, desde el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, se subrayó que la realización de estos juegos en distintas ciudades constituye una oportunidad para consolidar el acceso al deporte y fortalecer los lazos comunitarios, a partir de políticas públicas inclusivas y sostenidas en el tiempo.

Durante la jornada también acompañaron la directora de Deporte Adaptado, Roxana Villagra; el director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; el director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación Deportiva, Martín Amden; y la coordinadora de Adultos Mayores, Silvina Wiliezko.

Cabe señalar que la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, lleva adelante esta propuesta junto a la Municipalidad de Concepción del Uruguay y las instituciones que acompañan en la logística y el desarrollo de las competencias.