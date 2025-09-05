Programa Crédito Fiscal 2025, ¿sabes de qué se trata?

Con este programa podes financiar acciones de capacitación laboral para trabajadores y desocupados. Si la propuesta es aprobada, se emiten certificados de Bono Fiscal por el costo de la capacitación a las empresas para cancelar impuestos nacionales.

– Montos financiados

MiPyMEs y Cooperativas: hasta el 30% de su masa salarial (máx. $6.000.000).

Grandes empresas: hasta el 8‰ de su masa salarial (máx. $6.000.000).

– Puede ampliarse hasta $10.000.000 si incluye desocupados o cadena de valor.

– Plazos

Presentación de propuestas: 12 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

Ejecución de capacitaciones: hasta 6 meses.

Rendición: dentro de 1 mes de finalizada la ejecución.

– Más información y asesoramiento: Ventanilla Única de Financiamiento – WhatsApp: 3434699694 Sitio Web: https://www.entrerios.gov.ar/ desarrolloemprendedor/ frontend/vu_credito_fiscal.php

