Las lluvias dejaron excesos hídricos en los campos del sur provincial

Con el aumento del volumen de lluvias, el balance hídrico va encontrando una posición donde ganan extensión las reservas óptimas.

Según la Bolsa de Cereales, el análisis pluvial muestra «un despliegue generalizado de excesos hídricos que no se traduce en anegamientos o inundaciones como los que se reportan desde la provincia de Buenos Aires, el este de Córdoba o el sur de Santa Fe».

El gran impacto de este máximo pluvial se ve agravado por la época del año. Esta alta disponibilidad de agua en el suelo, puede verse como un reservorio de valor al proyectar la campaña, pero ahora mismo, estos sobrantes plantean dificultades para validar las estrategias de siembra que se habían delineado.

También habrá que estar muy atentos al desarrollo de enfermedades en los lotes en que se implantó la fina.

La circulación de aire del invierno ha sido inusual en cuanto a la carga de humedad, lo cual mezclado con aire fresco favoreció un escenario más susceptible para que se concreten lluvias de volumen inusual para el trimestre frío.

En el corto plazo, la situación meteorológica es favorable, con alguna inestabilidad durante el lunes, pero perfilándose una primera quincena de septiembre bastante modesta en la oferta pluvial.