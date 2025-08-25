Ronda de Negocios Multisectorial en la Expo Rural 2025

Concepción del Uruguay, agosto de 2025. – La Sociedad Rural de Concepción del Uruguay y el Centro Comercial, Industrial y de la Producción (CECOM) –entidad adherida a la CAME– acordaron llevar adelante la 5ta. Edición de la Ronda de Negocios Multisectorial en el marco de la Expo Rural 2025.

La actividad se desarrollará el viernes 26 de septiembre, durante la primera jornada de la Exposición, en el predio ferial ubicado en el km 132 de la Autovía 14, conjuntamente con la Dirección de Producción de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Como primer paso en la organización del encuentro, se llevó a cabo una reunión inicial entre directivos de ambas instituciones, donde se delinearon los objetivos y la modalidad de trabajo. La intención es facilitar la vinculación entre empresas de distintos rubros productivos y comerciales, promoviendo el intercambio, la búsqueda de nuevos proveedores y clientes, y la generación de oportunidades de negocios en la región.

La iniciativa se suma a la amplia agenda de actividades que ofrecerá la Exposición Rural de Concepción del Uruguay, un evento que convocara a miles de visitantes y se consolida como un punto de encuentro estratégico entre el campo, la industria y la ciudad.

________________________________________

📌 Datos claves del evento

Actividad: Ronda de Negocios Multisectorial

Fecha: Viernes 26 de septiembre

Lugar: Predio de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay – Km 132, Autovía 14

Organizan: Sociedad Rural de Concepción del Uruguay y CECOM (CAME)

