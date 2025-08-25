Caseros tuvo su participación en el torneo internacional “Tejo World Tour”

El integrante de “Los Amigos del Tejo” de Caseros, Roberto “Cachorro” Marcley, participó este fin de semana en Concepción del Uruguay en el Torneo Internacional “Tejo World Tour”.

El representante local disputó partidos los días viernes y sábado en la playa de la Isla del Puerto, en este torneo que convocó a jugadores de Brasil, Venezuela, Uruguay y diversas provincias argentinas.

El campeonato fue organizado por la Asociación Internacional de Tejo (AIT).

