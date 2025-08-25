Jóvenes de Caseros participaron en la instancia regional de los “Juegos Culturales Entrerrianos”

El pasado sábado 23 de agosto una delegación local participó en Villa Elisa de la Instancia Regional – Región II – de los Juegos Culturales Entrerrianos “Ulises Daniel Ferrero”.

Los representantes locales participaron en Teatro Grupal, Teatro Unipersonal y Danza Individual, obteniendo los siguientes resultados:

– 1° Premio Teatro Unipersonal: Mía Aleli Satto “El pez que brilla”.

– 1° Premio Teatro Grupal: Enzo Perrón y Carmela Devolder “Expedición Amigos”.

– 2° Premio Teatro Grupal: Uma Sofía Ghiorzo, Ernestina Rey Núñez, Francisca Kap Zabala, Maite Kindernecht “La niña y el monte”.

– 2° Premio Danza individual: Constanza Notari “La Solapa”.

También destacamos la participación de Luana Orcellet quien compitió en la categoría Sub12 en el rubro Danza Individual.

Los primeros puestos estarán representando a la Región II en la Final Provincial de los Juegos Culturales Entrerrianos que se realizará el 7 de septiembre en la ciudad de Ramírez.

Agradecemos a las profesoras a cargo de la delegación Carolina Colombo, Carolina Reyna, Ana Paula Sánchez y Moira Zaffaroni, y felicitamos a todos nuestros representantes. Esperamos que hayan disfrutado de esta experiencia que compartieron junto a otros jóvenes de los departamentos Colón, Uruguay, Gualeguaychú e Islas.

