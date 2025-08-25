Midieron a intendentes de Entre Ríos y los resultados son poco alentadores

La consultora política de Isasi Burdman efectuó en agosto una nueva encuesta de opinión pública y posicionamiento en la provincia de Entre Ríos. En base a los resultados, presentó un ranking de intendentes y otro de dirigentes del peronismo.

Respecto de los presidentes municipales, Rosario Romero, de Paraná, consigue la mayor imagen positiva: 22%, guarismo que creció un punto respecto de la medición pasada, que fue en abril de 2025. Al mismo tiempo, su imagen negativa descendió entre abril y agosto. Era del 31% y pasó a 24%.

El segundo lugar lo ocupa el uruguayense José Eduardo Lauritto que alcanzó 12% de imagen positiva, dos puntos arriba en comparación con abril. Pero el histórico dirigente tiene también la más elevada imagen negativa: 26%.

En cuanto al concordiense Francisco Azcué, representante de una nueva generación de dirigentes políticos entrerrianos, su imagen positiva experimentó un descenso entre abril y agosto. Era del 13% y bajó a un dígito: 9%. En cuanto a la imagen negativa de Azcué, subió entre abril y agosto, aunque es muy inferior a las de Romero y Lauritto. Se ubica en el 16% y antes era del 13%. No pasa desapercibido que un 60% de los encuestados no respondió respecto de Azcué, lo que lleva a suponer que aún no es tan conocido.

El trabajo de Isasi Burdman también midió a los intendentes de Colón y Gualeguaychú.

José Luis Walser tiene una imagen positiva del 9%, que subió un punto en relación al mes de abril.

Quien aparece más complicado es sin dudas Mauricio Davico, intendente de Gualeguaychú. Su imagen positiva cayó del 8 al 5% y su imagen negativa se profundizó, pasando del 10 al 14%.

Tanto el colonense como el gualeguaychuense tienen altos porcentajes de desconocimiento: 71% y 69% respectivamente.

Dirigentes del PJ

Del mismo trabajo de consultoría, también surge un ranking de dirigentes del PJ, donde dos de los medidos son actualmente candidatos.

Rosario Romero también quedó a la cabeza de este ranking: 22% de imagen positiva y 24% de negativa.

Adán Bahl quedó segundo con 19% de positiva, con una mejoría respecto del 14% de abril. Pero su imagen negativa sigue siendo muy alta: 40%.

Guillermo Michel tiene 13% de imagen positiva y 33 de negativa y un 36% no sabe.

Por último, José Eduardo Lauritto concentra 12% de imagen positiva, 26% de negativa y 46% que no supieron qué responder.

Transporte

Otro de los puntos que midió la consultora fue el transporte público en Paraná, con una imagen positiva del 3%; una regular del 38% y una imagen negativa del 49%. A

Asimismo, la expectativa por la reforma del transporte público en Paraná, arrojó los siguientes resultados.

Análisis