Nuevo oro entrerriano en los Panamericanos Junior: Baltazar Itria ganó en canotaje

El kayak de Vicente Vergauven, Luca Micatrotta, Agustín Sánchez y el paranaense Baltazar Itria le dio a Argentina el liderazgo del medallero en canotaje. Los albicelestes se impusieron este viernes en la primera final disputada en la Bahía de Asunción, el K4 a 500 metros, con un tiempo de 1:24.10 minutos.
Con esta victoria, los albicelestes acumulan cuatro títulos en este deporte. Las medallas de plata y bronce de esta competencia quedaron en manos de Cuba (1:26.36) y Chile (1:26.51), respectivamente.
Detrás de los piragüistas argentinos, que tienen un registro de 4 oros, 2 platas y 1 bronce, se ubican Chile (3-1-0), Brasil (1-2-1) y Cuba (1-1-1). Estos son los únicos países que, hasta el momento, han logrado subirse a lo más alto del podio en la disciplina.
A la final en K2
Por otra parte, el representante del Club Náutico Paraná clasificó a la final en K2, este sábado. Logró el primer lugar en su serie junto a Vicente Vergauven. El oriundo de Paraná irá, con su dupla, por una nueva presea panamericana en Paraguay.
Los Juegos Panamericanos Junior se desarrollan en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto. La delegación argentina cuenta con 338 atletas (172 varones y 166 mujeres) y ya logró superar la cantidad de preseas obtenidas en la edición pasada, en Cali-Valle 2021. Hasta el momento, el medallero argentino registra 80 medallas en total, con un desempeño que confirma el crecimiento del deporte juvenil nacional.