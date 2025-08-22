Iniciaron sumario a empleada para determinar si llevó a un centro de estética privado jeringas y agujas que debían ser descartadas

Se trata del expediente municipal Nº 4148/2025, del 4 de junio. Allí se ordenó la sustanciación de un sumario administrativo contra una agente municipal que habría llevado a un centro de estética un “descartador” lleno de jeringas y agujas vencidas, sin protección y sin esterilizar, para que sean usadas en el local comercial.

Desde la Municipalidad de Victoria se sostuvo que se trató de “una situación irregular e inadmisible sucedida en el ámbito laboral”. El caso se informó a Fiscalía.

El caso se conoció a partir de la información que aportó la directora de Salud de la Municipalidad de Victoria “sobre una situación irregular e inadmisible sucedida en el ámbito laboral”. La Secretaria Legal y Técnica de la comuna manifestó que “a la vista las actuaciones administrativas en el marco de este expediente, la Directora de Salud informa sobre una situación irregular e inadmisible sucedida en el ámbito laboral”, refiriendo que dos mujeres “tienen conocimiento directo, de acuerdo a sus presentaciones en este expediente, que la agente Municipal Daniela Díaz, quien cumple funciones en el área de vacunación municipal en el CIC, llevo al centro de estética Body Perfect un ‘descartador’ lleno de Jeringas y agujas en desuso por estar vencidas, sin protección y sin estar esterilizadas, para que sean usadas en dicho local comercial”.

Desde la Municipalidad se dictó el Decreto Nº 465 que en el artículo 1° dispuso “un sumario administrativo, designando sumariante a la empleada, María Imelda Flores, quien deberá la realizar el procedimiento en el término de 60 días de notificada su designación y aceptado el cargo, en base a las actuaciones administrativas referenciadas y los fundamentos expuestos en el presente”.

También decretó que “la presente normativa será refrendada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano” y que se pase “a la Secretaría Legal y Técnica y a la oficina de personal para que proceda a notificar a la agente Flores de la presente designación”.

Residuo patológico

Desde el área Legal se expresó que “como se informa, dicho material constituye residuo patológico y es retirado por la empresa Soma, habilitada por las autoridades competentes para manipular dicho residuo” y se añadió que “este comportamiento de la agente Díaz es inaceptable y es un incumplimiento grave a las obligaciones que impone el Estatuto del Empleado Municipal (Ordenanza 1733) específicamente al Artículo 15°) Inciso 8), y 16º Inciso 6) e 1)”.

Así, se sostuvo que “esta conducta podría ser suficiente para el inicio de un Sumario Administrativo y/o faculta a la Directora de salad a imponer sanciones Disciplinarias estipuladas en los inc. A), b), c),d), e) y 1) sin necesidad de Sumario Administrativo, en caso de considerarlo oportuno”.

También se señaló que “con respecto al pedido de cambio de Personal a otra área ajena a Salud, no hay objeciones legales para su traslado, siempre que se respete la situación de revista de la agente Díaz, la cual es Categoría 3 del Escalafón, función D (Los agentes comprendidos en la función (0) son aquellos capacitados para trabajos administrativos y que requieran un estudio medio o superior para las tareas a que fueran designados en las distintas dependencias de la Administración Municipal) de acuerdo a la Ordenanza 1731”.

Es oportuno hacer saber

En el decreto se señaló que “se considera oportuno hacer saber de este proceder a la fiscalía local… y escanear lo aquí actuado por presunta comisión de delito contra la Salud Publica en caso de corresponder”.

También se indicó que “la Secretaría de Desarrollo Social, solicita el inicio del procedimiento sustancial, compartiendo dicho anterior, el Departamento Ejecutivo, respecto a lo aconsejado por ambas Secretarias intervinientes por tratarse de una situación que atenta contra la Salud Pública, generando la necesidad de realizar una investigación que permita deslindar y/o atribuir responsabilidades y/o establecer medidas disciplinarias que en su caso pudieren corresponder”. (APF)