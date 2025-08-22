Concepción del Uruguay: Vecinos de barrio San Isidro en alerta por «ola de robos»

La inseguridad volvió a encender la alarma en Concepción del Uruguay. Vecinos del barrio San Isidro, cansados de los constantes robos en viviendas, motos sustraídas y daños que se repiten tanto de día como de noche, se reunieron este viernes por la tarde frente al SUM del barrio, en Los Tulipanes y Urquiza, para exigir respuestas.

Durante el encuentro, los frentistas reclamaron mayor seguridad y criticaron la falta de acción de las autoridades. Pidieron la instalación de cámaras de vigilancia, más presencia policial y la intervención urgente del municipio para que el reclamo llegue al gobierno provincial.

Mientras tanto, decidieron organizarse: formarán grupos de WhatsApp para estar en alerta permanente, juntarán firmas y no descartan cortar calles en los próximos días si no obtienen soluciones.

Según señalaron, el jueves mantuvieron una reunión con el jefe de Policía local, quien mostró buena predisposición, pero reconoció la falta de recursos para intensificar la prevención.

“Los chorros pasan por tu casa como si nada y te hacen inteligencia como si nada”, expresó indignado uno de los vecinos, reflejando el hartazgo de toda la comunidad.

Crédito: 03442