Autovía Artigas: Bonaerense circulaba con un Mini Cooper robado

Todo ocurrió durante este jueves, en el Puesto de Control Vial de Concordia. El conductor quedó relacionado a la causa en trámite, ya que el auto había sido robado en 2024.
Según se informó, los uniformados del Puesto de Control Vial Concordia – durante la mañana de este jueves y realizando las tareas habituales a vehículos y personas – detuvieron la marcha de un vehículo, marca Mini, modelo Cooper coutryman, que era conducido por un hombre de 58 años oriundo de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
Robado
Los agentes, una vez controlada la documentación del vehículo y su conductor a través del Sistema Informático SIFCOP y DNRPA, pudieron establecer que el rodado se encuentra «ROBADO» y con requerimiento desde el 6 de marzo de 2024.
La novedad fue informada a la Unidad Fiscal de Concordia, desde donde se ordenó el secuestro del auto y de toda la documentación presentada en el control.
El conductor no quedó detenido pero se actualmente está involucrado a la correspondiente causa en trámite.
Recomendaciones y deberes
A la hora de circular por las rutas entrerrianas, desde la Policía provincial se recomienda:
♦ Documento Nacional de Identidad.
♦ Licencia de Conducir habilitante y en vigencia.
♦ Cédula de identificación del automotor y/o cédula de autorización para conducir.
♦ Póliza del seguro automotor en vigencia, lo cual puede ser exhibido digitalmente.
♦ Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes.
♦ No ceder la cantidad de ocupantes que permita el vehículo.
♦ No utilizar teléfonos celulares mientras se conduce o cualquier otro dispositivo electrónico.
♦ Utilizar luces bajas en encendidas o sistema DRL las 24 Hs.
♦ Elementos de seguridad del vehículo (matafuego y balizas independientes).
