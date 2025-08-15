Motosierra, versión Frigerio: le bajó el «rango remunerativo» a una larga lista de funcionarios

La edición de este jueves del Boletín Oficial de Entre Ríos incluyó una llamativa cantidad de decretos encabezados con leyendas tales como “Deja sin efecto” y “Modifica rango remunerativo”.

Para un ciudadano común, intentar comprender el contenido de esos decretos resulta casi un imposible. ¿Por qué el nombramiento de varios funcionarios es dejado sin efecto y de inmediato se los vuelve a nombrar? ¿Para qué? Y, ¿qué es eso de que se modifique el “rango remunerativo”? ¿Van a cobrar más o menos? Los textos jurídicos por sí solos no parecen ofrecer respuestas a ninguno de estos interrogantes.

Aunque no son los únicos, sólo en el Boletín Oficial de ayer jueves 14 de Agosto de 2025, fueron publicaros 23 decretos de funcionarios recategorizados. En la lista aparecen nombres tales como:

– Daniel Maximiliano GÓMEZ, Director de Ambiente y Cambio Climático

– Ricardo ITURRIZA, Director de Desarrollo Minero

– María Cecilia LACAVA, Directora de Industria y Parques Industriales

– Cynthia Mabel CABROL, Directora de Relaciones Económicas Internacionales

– Lorena Pamela MARÍA, DIRECTORA DEL CONSEJO REGULADOR DEL USO DE FUENTES DE AGUA

– Martín DI MARIO, Sub Director de Capacitación, Calidad y Hospitalidad de la Secretaría de Turismo

– Carlos Humberto IRIARTE, Director General de Museos y Patrimonio Cultural

– Darío Alberto CANO, Director General de Gestión Administrativa de la Secretaría de Cultura

– Soledad EITNER GARCÍA, Articuladora de Áreas Vinculadas a la Capacitación en el ámbito de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno y Trabajo

– Oscar Fernando BARBOZA, Director General de Fomento de Empleo del Ministerio de Gobierno y Trabajo

– Juan Pablo IRURUETA, Director General de Trabajo del Ministerio de Gobierno y Trabajo

– Florencia Luciana CASTILLO SPADINI, Secretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Gobierno y Trabajo

– Norberto Alejandro BRITOS, Coordinador de Comunicación y Prensa del Ministerio de Gobierno y Trabajo

– María Laura RENOLDI, Presidenta del Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Gobierno y Trabajo

– Claudio Miguel GALIZZI, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y Trabajo

– Gladys Elisa HERNÁNDEZ, Directora General de Despacho del Ministerio de Gobierno y Trabajo

– Hubert Martín NEME, Coordinador Contable de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Gobierno y Trabajo

– Luciano Federico METE, Coordinador de Comunicación y Prensa de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Gobierno y Trabajo

– Luciana del Carmen VERNACKT, Directora Legal y Administrativa de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Gobierno y Trabajo

– María Rocío REZZET, Directora General de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Gobierno y Trabajo

– María Cristina WITSCHI, Directora Ejecutiva del Consejo Provincial de Teatro Independiente

– Silvina Alejandra PÉREZ, Coordinadora del Archivo General de la Provincia

– Eugenia Sabina FACENDINI, Subdirectora de Despacho del Ministerio de Gobierno y Trabajo“Es parte del ordenamiento. En algunos casos se les reduce el rango remunerativo. Por ejemplo, Gómez pasa de ser Director General a Director. Esto implica una reducción en la remuneración y también un ordenamiento sin modificar las funciones. Era un Director General pero no tenía Directores debajo, lo cual no tenía sentido”, explicaron de manera informal a El Entre Ríos, tras una consulta vía WhatsApp.

“En otros casos –agregaron- es para corregir aquello de que sin ser subsecretarios cobraban como subsecretarios. Era una distorsión que venía de la gestión anterior y por desconocimiento se continuó. Había que corregirlo”, insistieron.

El Entre Ríos