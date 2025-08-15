Concepción del Uruguay: Incendio en vivienda produjo daños totales

De acuerdo a los primeros datos que Génesis24 pudo saber, esta mañana siendo las 06:50 horas, personal de bomberos fue alertado sobre el incendio de una vivienda, en Dr. Lacava y Agustín Magaldi, de Concepcion del Uruguay.

Tras ello, salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención) con dotación y al arribo se observó que se encontraba generalizada.

Se realiza perímetro de seguridad y nuestro personal comenzó a trabajar rápidamente con línea de 38mm.

El personal procedió a solicitar apoyo, saliendo unidad móvil 25 y al arribo comenzó a abastecer a móvil 28.

En el lugar se realizó enfriamiento hasta su extinción total. Lamentablemente daños totales.

En el lugar se hizo presente personal de la Policía de Entre Ríos.

Comparte esto: Twitter

Facebook

