Concepción del Uruguay: Tras allanamientos simultáneos, identificaron a los supuestos autores de robos de motos

Según pudo saber Génesis24, personal de la Jefatura Departamental Uruguay llevó a cabo hoy un operativo coordinado que incluyó dos allanamientos simultáneos, logrando individualizar a presuntos autores de los ilícitos y el secuestro de elementos clave en una causa de hurto de motovehículos.

Las medidas judiciales fueron ordenadas tras una exhaustiva investigación que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad.

El primer allanamiento se realizó en una vivienda del Barrio Las Moras. En el lugar, la policía notificó a un hombre de 32 años. Durante el registro del domicilio, se secuestraron varios elementos de interés para la causa.

De manera simultánea, la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar allanó una vivienda en la zona de Barrio América. En este procedimiento, se notificó a una mujer de 42 años y se logró el secuestro de un teléfono celular marca Samsung A01 de color azul y una campera inflable de color negro, elementos que serían vitales para la investigación.

La Fiscalía Auxiliar N° 1, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, con intervención del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes N° 1, fue la encargada de tramitar las órdenes de allanamiento.

La investigación previa, que incluyó el seguimiento de cámaras de seguridad y otras diligencias, permitió individualizar a los presuntos autores de los hechos y obtener la evidencia necesaria para llevar a cabo los operativos.

