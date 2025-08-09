Concepción del Uruguay: Balearon a un adolescente y detuvieron al presunto agresor

Un adolescente de 15 años sufrió una herida de bala en el pecho y permanece internado en estado reservado. El acusado, de 25 años, se entregó horas después a la policía. Ocurrió en Concepción del Uruguay.

Un adolescente de 15 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo de arma de fuego en la noche del viernes. El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 en la intersección de calles Sarmiento y 24 del Oeste, en Concepción del Uruguay.

De acuerdo al testimonio del padre de la víctima, el joven se encontraba con amigos en la calle cuando escuchó el sonido de dos detonaciones. Al salir de su vivienda, lo encontró herido en el pecho. Los amigos del adolescente señalaron a un hombre de 25 años como el presunto autor del disparo.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza. Según el parte médico, ingresó con una herida de arma de fuego en la región pectoral derecha y fue intervenido quirúrgicamente. Su estado de salud es reservado y se aguarda su evolución en las próximas 72 horas.

DETENCIÓN DEL SOSPECHOSO

Cerca de las 02:30 de la madrugada, el hombre sindicado como autor del disparo se presentó de forma voluntaria en la Comisaría Cuarta.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se le practicó la prueba de Dermotest en el lugar y luego fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó detenido a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.

