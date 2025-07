TC en Concepción del Uruguay: 52 pilotos formarán parte de la cita este fin de semana

El autódromo de Concepción del Uruguay recibirá la octava fecha del Turismo Carretera y contará con un total de 52 pilotos como protagonistas. Entre ellos habrá dos entrerrianos: el paranaense y tres veces campeón del TC, Mariano Werner, y el local Nicolás Bonelli; ambos competirán con Ford Mustang.

Con respecto a la fecha anterior no estarán presentes el paranaense Agustín Martínez, que sufrió un accidente en las TC Pick Up y por recomendación médica no podrá ser de la partida. Tampoco estarán Juan Tomás Catalán Magni y Nicolás Cotignola. Regresarán, Juan Cruz Benvenuti y Christian Dose.

En cuanto a marcas, habrá 20 Chevrolet Camaro, 14 Ford Mustang, 9 Toyota Camry, 6 Dodge Challenger y 3 Torino.

La lista completa de inscriptos

N° Piloto

1 Julián Santero

2 Mauricio Lambiris

3 Mariano Werner

4 Valentín Aguirre

5 Santiago Mangoni

6 Marcos Landa

7 Jonatan Castellano

8 Juan José Ebarlín

9 Otto Fritzler

10 Christian Ledesma

11 Elio Craparo

12 Gastón Mazzacane

13 Norberto Fontana

14 Emiliano Spataro

15 Christián Dose

16 Federico Iribarne

17 Germán Todino

18 Jerónimo Teti

19 Nicolás Bonelli

20 Matías Canapino

21 Sebastián Abella

22 Martín Serrano

23 Sergio Alaux

24 Augusto Carinelli

25 Facundo Chapur

26 Facundo Ardusso

27 Agustín Canapino

28 Juan Martín Trucco

29 Nicolás Trosset

30 Lutaro De La Iglesia

31 Juan Cruz Benvenuti

32 Josito Di Palma

33 Tobías Martínez

34 Diego Azar

35 Gastón Ferrante

36 Diego De Carlo

37 Kevin Candela

38 Matías Rossi

39 Martín Vázquez

40 Marcelo Agrelo

41 Matías Jalaf

42 Jeremias Scialchi

43 Jeremias Olmedo

44 Alfonso Domenech

45 Juan Bautista De Benedictis

46 Santiago Álvarez

47 Ignacio Fain

48 Nicolás Impiombato

49 Marcos Quijada

50 Hernán Palazzo

51 Andy Jakos

52 Manu Urcera