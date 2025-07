Hockey: Entre Ríos es finalista del Argentino de Selecciones femenino

Este sábado, la selección entrerriana de hockey sobre césped femenino disputó el cotejo de semifinales del Campeonato Argentino de Selecciones “B”. En el partido disputado en Neuquén el combinado de la Federación Entrerriana se enfrentó a la Asociación Pampeana.

En un partido cerrado, la apertura del marcador llegó a los 11 minutos del segundo cuarto, luego de un córner corto que terminó con la anotación de Máxima Duportal. Entre Ríos aguantó el 1-0 y así obtuvo el ascenso hacia el Campeonato Argentino de Selecciones “A” del próximo año.

Este domingo, el seleccionado entrerriano tendrá la chance de ir por el título a partir de las 15.30. En la definición se enfrentarán a la Federación Catamarqueña, que en las semifinales venció a la Asociación del Valle de Chubut por 4-3.

Plantel entrerriano

El plantel de Entre Ríos se compone por las siguientes jugadoras: Julieta Ledesma Stronati, Magdalena Giachello, Valentina Luna Varisco, Milagros Herrera Gerstner, Martina Romanatti, Emiliana Uriona Devetter, Martina Della Ghelfa, Mía White, Milena Kamlofsky, Ema González Eterovich, Valentina Márquez, María Bizai, Máxima Duportal, María Massat, Gimena Cubas, Francisca Reggiardo, Martina Ocanto Baroli, Cielo Duportal, Sol Chimento Colman y Sara Velásquez.

Resultados de Entre Ríos | Argentino de Selecciones “B”

-Zona B:

5-0 vs. Corrientes.

2-2 vs. Neuquén.

3-0 vs. Del Valle de Chubut.

-Semifinales:

1-0 vs. La Pampa.