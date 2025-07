Hockey: Entre Ríos es el campeón del Argentino de Selecciones “B”

Este domingo por la tarde, la selección de hockey sobre césped femenino de Entre Ríos disputó la final del Campeonato Argentino de Selecciones “B”. El rival fue Catamarca en el estadio dispuesto para este campeonato en la ciudad de Neuquén.

Con el ascenso asegurado, el equipo entrerriano se floreó en la definición y venció a su rival por 4-0. Fue Martina Della Ghelfa quien marcó la ventaja a los cinco minutos de iniciado el encuentro.

En el segundo cuarto llegó el tanto de Milena Kamlofsky que dejó las cosas 2-0 a los cuatro minutos; y a los 13 de esa etapa apareció Valentina Márquez para el 3-0 parcial. Márquez volvió a aparecer en el tercer cuarto a los siete minutos para estampar el 4-0 definitivo con el que Entre Ríos sentenció la historia.

La selección panza verde terminó invicta el torneo y además del ascenso conquistó el título del certamen. La próxima temporada podrá jugar el Campeonato Argentino de Selecciones A.

El plantel entrerriano que gritó campeón se compone de las siguientes jugadoras: Julieta Ledesma Stronati, Magdalena Giachello, Valentina Luna Varisco, Milagros Herrera Gerstner, Martina Romanatti, Emiliana Uriona Devetter, Martina Della Ghelfa, Mía White, Milena Kamlofsky, Ema González Eterovich, Valentina Márquez, María Bizai, Máxima Duportal, María Massat, Gimena Cubas, Francisca Reggiardo, Martina Ocanto Baroli, Cielo Duportal, Sol Chimento Colman y Sara Velásquez.

Resultados de Entre Ríos | Argentino de Selecciones “B”

-Zona B:

5-0 vs. Corrientes.

2-2 vs. Neuquén.

3-0 vs. Del Valle de Chubut.

-Semifinales:

1-0 vs. La Pampa.

-Final:

4-0 vs. Catamarca.

Cuarto lugar para los varones

En Rosario, la selección de hockey sobre césped masculino de Entre Ríos terminó en el cuarto lugar del Torneo de Ascenso del Argentino de Selecciones “A”. En la definición perdieron ante Santa Fe por 4-3 en un auténtico partidazo.

Genaro Molteni puso en ventaja a Entre Ríos al minuto, pero Marcos Pratto igualó a los 11 del primer cuarto. En el tercer cuarto apareció Lorenzo Bertone para adelantar a Santa Fe y otra vez Molteni igualó para Entre Ríos a los cuatro y 10 minutos, respectivamente. Con el 2-2 se fueron al último descanso.

Juan Della Ghelfa adelantó a Entre Ríos al minuto del tramo final, pero Bertone en dos ocasiones dio vuelta el encuentro a favor de Santa Fe con un hat-trick que permitió la victoria de su equipo por 4-3.

De esta manera, Entre Ríos terminó en el cuarto lugar del Torneo de Ascenso y 12° en la tabla general del Argentino de Selecciones “A”.

El plantel entrerriano se compuso de los siguientes jugadores: Guillermo Oliva, José Rivas, Tomás Dure Garioni, Valentín Molteni, Catriel Fiorito, Bautista Rivera, Brian Suquilvide, Gonzalo Longo, Estanislao Vicentín, Santiago Sánchez, Bautista Salta, Juan Della Ghelfa, Mirko Wallingre, Tomás Sánchez, Justo Wallingre, Agustín Lago, Facundo Buiatti, Genaro Molteni y Agustín Reato.

Resultados de Entre Ríos | Argentino de Selecciones “A”

-Zona D:

3-3 vs. Catamarca.

2-2 vs. Santa Fe.

8-3 vs. La Rioja.

-Semifinales:

2-4 vs. Bahiense.

-Tercer puesto:

3-4 vs. Santa Fe.