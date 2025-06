Justicia entrerriana: Revelan abultadas cifras en viáticos en el STJ

Los nueve vocales que integran el Superior Tribunal de Justicia (STJ) gastaron en viáticos, entre 2022 y 2025, una cifra superior a los $260 millones, que convertidos al dólar oficial representan u$s 217.306. A los gastos en viáticos, se suman las constantes ausencias a su trabajo: entre 2022 y lo que va de 2025, Susana Medina de Rizzo estuvo 191 días hábiles ausente del Poder Judicial. Este año ya no estuvo 32 días. O sea que, en tres años y medio, prácticamente no trabajó un calendario completo (el año judicial tiene no más de 205 días), pero cobró puntualmente su sueldo de casi $15 millones, según revela un completo informe que publica en su edición en papel la revista Análisis, que este jueves está en la calle.Según Análisis, cada vocal cobra de sueldo entre $12 millones y $15 millones por mes (de acuerdo a su antigüedad) y entre 2022 y 2024, los vocales German Carlomagno, Daniel Carubia, Claudia Mizawak, Susana Medina de Rizzo y Gisela Schumacher -en ese orden-, percibieron entre $500.000 y $1.400.000 (a valores actualizados) mensuales cada uno, en concepto de viáticos por viajes al interior de Entre Ríos y fuera de la provincia, en especial a Capital Federal. Hubo instancias donde requirieron viáticos hasta dos veces en la misma semana.

El monto que se paga se paga como viático dentro del territorio entrerriano es $164.044 por día, mientras que el de fuera de la provincia es $246.074. Y para viajar al exterior el monto llega a $369.111 por día. Este dinero se paga a los vocales del Superior Tribunal, aunque sólo estén por algunas horas realizando tareas propias de la función, y aunque la movilidad territorial sea adentro de la propia provincia, vale decir, en el territorio en el que cumplen su función.

Así, agrega la publicación, cada mes, cuando los vocales organizan la realización de los acuerdos en distintas localidades de la provincia, perciben ese viático que hoy alcanza los $164.044 como «extra» a su sueldo. Eso pese a que la actividad no les insume ningún gasto personal, son llevados hasta la puerta de los juzgados con los lujosos autos del organismo, manejados por choferes, y vuelven a dormir en sus casas esa misma noche. Sólo algunos de los vocales advierten un problema ético en el cobro de ese sobresueldo por la realización de su propio trabajo, dentro del territorio sobre el que tienen jurisdicción.

En 2016 la ventilación de los gastos en viáticos de los vocales del STJ provocó la renuncia del entonces vocal de la Sala Penal Carlos Chiara Díaz, que antes había sido sometido a juicio político, y en medio de un proceso escandaloso emitió aquella célebre frase que salpicó a la actual vocal de la Sala Penal, Claudia Mizawak: en una acalorada audiencia en la Legislatura el 1º de diciembre de 2016, Chiara Díaz cargó tintas contra la entonces titular del STJ, a quien calificó como la “reina de los viajes”.

Ni el juicio político a Chiara ni el pedido de juicio político a Mizawak prosperaron. Chiara se jubiló antes y el proceso devino abstracto. Respecto de Mizawak, la Cámara de Diputados rechazó, por 21 votos a 12, el pedido de juicio político.

Ahora, la publicación de Análisis suma otros datos hilarantes. El STJ nombró como empleada a una refugiada política siria, por pedido expreso de Mizawak y a un integrante de una Fuerza de Seguridad extranjera, perteneciente a una embajada, que estaba amenazado de muerte en

Bs.As., que sólo permaneció unos meses en Paraná, por exigencia de Medina.

Respecto de los viáticos, la revista reveló qie entre 2022 y 2024, los vocales German Carlomagno, Daniel Carubia, Claudia Mizawak, Susana Medina de Rizzo y Gisela Schumacher

-en ese orden-, percibieron entre $500.000 y $1.400.000 de (a valores actualizados) mensuales cada uno, en concepto de viáticos por viajes al interior de Entre Ríos y fuera de la

provincia, en especial a Capital Federal. Hubo instancias donde requirieron viáticos hasta dos veces en la misma semana.

Entre Ríos Ahora