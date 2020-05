La ministra de Gobierno, Rosario Romero, aclaró que «dentro de nuestra provincia y las ciudades, mantendremos las medidas que hasta ahora tenemos y los permisos que tenemos. Para salir de la provincia estamos en un total acuerdo con la renovación que estableció Presidencia de la Nación».

«Tenemos una situación distinta a lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. No obstante, tenemos un piso de libertades y derechos que hasta el momento seguiremos manteniendo, con todas las precauciones que se conocen: lavarnos las manos, tapabocas», dijo.

Sobre los operativos y controles que se realizan para dar cumplimiento al aislamiento social, preventivo y obligatorio, dijo que «el balance sobre los controles es muy positivo. Se hace en base a protocolos que hay que cumplir. Aspiramos a llegar a 15 días sin casos nuevos en la provincia y mantener la cifra de 29».

Siguen vigentes en la provincia los permisos de circulación para actividades esenciales

Los certificados de circulación para actividades esenciales, cuidado de familiares enfermos y situaciones de urgencia siguen vigentes en la provincia de Entre Ríos · “Al igual que los certificados nacionales, sigue vigente la aplicación Cuidar por la cual los entrerrianos que tengan este certificado deben informar si presentan algún tipo de sintomatología Covid», detalló la secretaría de Modernización, Lucrecia Escandón

En el marco de la conferencia diaria que ofrece el gobierno provincial sobre la situación epidemiológica y las acciones que se llevan adelante en Entre Ríos, la secretaria de Modernización se refirió al reempadronamiento de permisos de circulación para actividades esenciales. “Los certificados nacionales de circulación para actividades esenciales, cuidado de familiares enfermos y situaciones de urgencia siguen vigentes como así también la aplicación Cuidar por la cual cada uno de los entrerrianos que tengan este certificado nacional deben ir dando cuenta acerca si presentan algún tipo de sintomatología Covid», detalló. No será así para las personas que se movilizan entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires.

Brindó también detalles del operativo Regreso a Casa que ya entra en su cuarta semana de implementación y al que definió como un trabajo articulado entre Nación, provincia y municipios. Escandón recordó que el gobierno entrerriano lleva el registro y Nación emite la certificación, e indicó que de las 2.700 solicitudes recibidas, ya está el 100 por ciento procesada la información y 1700 obtuvieron el certificado.

“Es importante destacar que es una condición sine qua non el consignar un vehículo particular”, sostuvo Escandón tras informar que “de las 2.700 solicitudes recibidas, el 20 por ciento no ha consignado patente que es una de las condiciones fundamentales para poder recibir este certificado”.

En ese sentido, alertó que “las empresas de transporte vinculadas con colectivos, combis o sistemas de traffics, no están considerado como vehículo particular. Solamente está consignado como vehículo particular por el Ministerio de Transporte de la Nación remis o taxi, y los cuales pueden ser consignados para recibir el certificado nacional”, remarcó.

Competencias

Explicó luego que el gobierno provincial se ocupa del registro de las solicitudes y la constatación del domicilio, y Nación certifica esa información y emite posteriormente los permisos. La demora de emisión es de alrededor de las 48 horas.

Una vez que son expedidos, Nación comunica al gobierno provincial y este se contacta con cada entrerriano vía mail y/o número telefónico indicado en el formulario y le informa que ya está disponible el permiso en la página nacional de Regreso a Casa para ser descargado y con una vigencia de 96 horas una vez emitido desde Nación.

«Por eso es muy importante el proceso de comunicación que se hace desde la Secretaría de Modernización una vez que Nación habilita los certificados porque en ese mismo momento, además, se envía la información a la Policía de Entre Ríos, al COES y a la Secretaría General de la Gobernación que es la responsable de comunicar a los intendentes respecto a que en las próximas 96 horas ese grupo familiar o ciudadano entrerriano llegará a sus domicilios para realizar el operativo sanitario de seguridad correspondiente. Hay un fuerte trabajo articulado con los municipios que los contacta uno a uno para recordarles cuáles son las medidas, si tienen o no sintomatología y todas las medidas de resguardo necesarias para cuidarnos entre todos», detalló. A su vez, los entrerrianos que se trasladan deben firmar un acta en cada uno de los cruces de la Policía respecto del compromiso de realización de la cuarentena una vez que ingresan a la provincia.

Aclaraciones

Luego, Escandón aclaró que «las solicitudes se hacen una por vehículo que se transporta o por responsable familiar o grupo que se traslada hacia la provincia de Entre Ríos, donde se debe consignar al resto de quienes viajan como acompañantes dentro del formulario».

Precisó luego que, en el caso que un entrerriano busque fuera de la provincia a otro para que regrese a su domicilio habitual, debe ser consignado como conductor, uno de los apartados que se encuentran en el formulario puesto a disposición la página del gobierno de Entre Ríos www.entrerios.gov.ar. «Ese único certificado que se emite sirve para el traslado de todo el grupo y del conductor incluido», insistió.

Por último, comentó que se registraron muchos casos de estudiantes que se encontraban fuera de la provincia, y que al suspenderse los ciclos universitarios, tramitan el regreso a sus domicilios familiares. En esos casos, han podido regresar dando cuenta del vínculo familiar donde regresan a través, por ejemplo, de su partida de nacimiento.

Consultas

Por último, Escandón recordó las vías de comunicación para consultas: el conmutador de Casa de Gobierno 08005558500; el correo electrónico regresoacasa@entrerios.gov.ar; el whatsapp que está disponible de 8 a 18 horas y el ERBot, la última herramienta tecnológica que se ha puesto a disposición que responde a través de un Whatsapp consultas sobre distintas medidas provinciales, los números del Covid y también lo de certificación de Regreso a Casa, es 3436985515″. (APF)