Quini 6: un apostador ganó más de $405 millones en el Siempre Sale

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 20.000 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 20.000 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 35-17-14-19-03-04. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $6.421.249.420.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 05-31-28-32-22-41. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.578.841.428.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 11-14-29-08-44-33. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.598.811.221.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 10-38-20-25-05-24. Hubo un ganador con seis aciertos y cada uno se lleva $405.070.632. El apostador jugó la boleta en Capital Federal.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 4306 ganadores y cada uno percibirá $46.446,82. Elonce