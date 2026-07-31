Caseros: El Concejo Deliberante declaró de interés público municipal el proyecto de construcción de una cancha de hockey de césped sintético del Club Juventud

En su 6ª Sesión Ordinaria el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Caseros declaró de interés público el proyecto de construcción de una cancha de hockey de césped sintético, presentado por el Club Social y Deportivo Juventud de Caseros.

Dicho proyecto cuenta con el aval y acompañamiento del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), será entregado en la Secretaría de Deportes de la Provincia por parte del Club Juventud, y el objetivo primordial es proporcionar a nuestra comunidad un espacio deportivo moderno y funcional que fomente la actividad física y el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos en el Complejo Deportivo del club.

La actividad del hockey sobre césped constituye una disciplina deportiva de creciente arraigo en nuestra comunidad, y ante la falta de una superficie de juego reglamentaria en la localidad hoy en día los deportistas locales deben trasladarse a otras ciudades para entrenar y competir en condiciones óptimas.

Con la incorporación de la cancha sintética se busca: mejorar del nivel de juego; preparación para competiciones internacionales; atracción de eventos deportivos; desarrollo de talento local; promover el deporte del hockey y fomentar diferentes valores; poner en igualdad de condiciones a los deportistas con aquellos clubes que poseen canchas de primer nivel; acompañar a jóvenes promesas, desde sus inicios; generar inclusión social; ampliar la participación de Clubes; y ejecutar torneos regionales, provinciales y nacionales.

Desde el HCD y el Municipio local se acompaña esta iniciativa, teniendo en cuenta que la construcción de esta infraestructura deportiva trasciende el interés particular de los socios de la institución, proyectándose como un beneficio genuino para toda la comunidad al ofrecer un espacio de usos múltiples para diversas disciplinas deportivas y recreativas.

Otros temas tratados

Además, el HCD aprobó por unanimidad la aprobación del acta N° 159, de la quinta sesión ordinaria del décimo quinto período legislativo, de fecha 25 de junio de 2026, y un subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de medicamentos y tratamiento psicológico, presentado por el Área de Acción Social, por un monto de hasta $400.000 desde Julio a Noviembre de 2026.

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