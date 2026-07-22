Agmer expresó «preocupación» por los cambios en comedores escolares

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) hizo conocer su “preocupación por la implementación de un nuevo esquema de desayunos y meriendas escolares por parte de la Dirección de Comedores Escolares”, cambio que supone, dijo el gremio docente, el reemplazo de las preparaciones elaboradas en las escuelas por alimentos distribuidos mediante compras centralizadas.

Al respecto, la conducción de Agmer alertó por la compra centralizada de leche en polvo, saborizantes, galletitas y cereales industrializados. “Advertimos dificultades vinculadas al almacenamiento de mercadería, la falta de infraestructura adecuada en numerosas instituciones educativas, las condiciones necesarias para la preparación de los alimentos y la disponibilidad de agua potable en todos los establecimientos”, sostuvo.

Sobre el tema, Pedro Gutiérrez, secretario general de Agmer Victoria, dialogó con el programa Puro Cuento (Radio Plaza 94.7), y dio cuenta de que la empresa que se habría adjudicado la provisión de alimentos a los comedores escolares, Teknofood, ya mantiene contactos con los coordinadores departamentales. “La verdad que la falta de precisión respecto a este tipo de tercerización que está haciendo el Gobierno respecto al desayuno y la merienda de los estudiantes ha generado más incertidumbre y dudas que certezas. Se pone en manos de esta empresa de una reputación bastante dudosa, que ya viene realizando reuniones con directivos de las escuelas, sin ningún funcionario político, ningún funcionario de la Provincia ni de la Dirección de Comedores o del Ministerio de Desarrollo Humano. Esta reunión que hubo en Victoria dejó más dudas respecto de quién maneja los cambios. Nosotros planteamos esta decisión como una quita de recursos a los comercios del barrio, cercanos a las instituciones educativas, que muchas veces son los que proveían alimentos necesarios para el desayuno y para la merienda de los chicos, y que ahora se van a ver perjudicados con esta decisión política”, indicó el dirigente docente.

El pronunciamiento de la conducción central de Agmer alertó por “la logística de distribución y la posibilidad de que retrasos en las entregas afecten la continuidad de una prestación fundamental para miles de estudiantes”.

“Desde el punto de vista nutricional, consideramos que la homogeneización de las prestaciones bajo criterios uniformes no necesariamente garantiza igualdad. La verdadera equidad implica reconocer las distintas realidades sociales, económicas y alimentarias de las comunidades escolares entrerrianas”, subrayó el mayor sindicato docente de Entre Ríos.

“Muchos niños, niñas y adolescentes encuentran en la escuela uno de los pocos espacios donde pueden acceder a una alimentación equilibrada. Sustituir preparaciones caseras por alimentos estandarizados y ultraprocesados puede contribuir a profundizar problemas de salud vinculados al sobrepeso, la obesidad infantil, la diabetes y otras enfermedades asociadas a hábitos alimentarios inadecuados”, señaló.

Y apuntó: “Los comedores escolares están bajo la órbita de Desarrollo Social y no de Educación. Si bien sostenemos que es función de esa repartición hacerse cargo de los mismos, también es importante el conocimiento que tienen los equipos directivos y docentes de sus poblaciones escolares, lo que hace imprescindible la colaboración con cocineros/as al momento de determinar el equilibrio nutricional, además del trabajo pedagógico en cuanto a hábitos alimenticios”.

Remarcamos que este cambio se da en un contexto de crisis económica, donde los comercios locales que han sostenido este sistema -a pesar de los atrasos en los pagos de las partidas-, se verán perjudicados una vez más, generando más cierres y pérdidas de puestos de trabajos genuinos entrerrianos en manos de empresas que nada tienen que ver con nuestra realidad.

Por ello instamos la apertura a la escucha atenta de las comunidades, de trabajadores/as, profesionales de la nutrición y organismos competentes, priorizando siempre el derecho de nuestros estudiantes a una alimentación adecuada, saludable y de calidad.