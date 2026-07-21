Marclay le exige a Nación que complete las viviendas que frenó en Villa Itapé de Concepción del Uruguay

La diputada nacional se pone al frente del reclamo y pide que el Ejecutivo Nacional termine las obras que se encuentran en un 58% de avance

La decisión del gobierno nacional de suspender las obras públicas generó un golpe muy fuerte sobre las familias de Villa Itapé, ya que no sólo se trata de viviendas sino de la urbanización completa del barrio. En este sentido, la diputada nacional, Marianela Marclay, cuestionó duramente la decisión de paralizar las acciones de un programa que cambiaba profundamente la realidad de los vecinos y vecinas de Concepción del Uruguay.

En este sentido, la legisladora nacional fue contundente y afirmó: “Es una obra fundamental, no sólo para 21 familias, sino para todo un barrio”. “El gobierno nacional -continuó- elige mirar para otro lado y perjudicar directamente a nuestros vecinos”.

Del mismo modo, pidió la participación del gobierno provincial en el reclamo. “Frigerio debería estar del lado de los uruguayenses y acompañarnos en este reclamo para terminar una obra que tiene un avance del 58%. Dejarla inconclusa es malgastar dinero que el Estado destinó sin beneficio para la gente”, concluyó.

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