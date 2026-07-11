En medio de una tensa negociación paritaria con el gobierno, Agmer convocó a plenario

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a plenario de secretarios generales para este lunes, a las 15, de modo virtual. La convocatoria se da en el marco del conflicto por salarios entre los docentes y el Gobierno.

La tercera reunión de la mesa paritaria del año -la primera, en marzo; la segunda, en mayo- va camino a tener el mismo desenlace que las anteriores: fracaso. En las dos sucesivas reuniones -el lunes 6 y el miércoles 8- la oferta salarial del Gobierno no satisfizo las aspiraciones del sector, y hubo sucesivos rechazos.

En la primera reunión, el lunes 6, el Poder Ejecutivo presentó una oferta de recomposición salarial del 6%, en dos tramos: un 3% con los salarios de julio, y otro 3% con los haberes de septiembre.

Hubo rechazo y emplazamiento a presentar una nueva oferta, que se conoció el miércoles 8. La nueva propuesta presentada por el Ejecutivo contempla, para el escalafón docente, un incremento salarial del 3% en julio (a abonarse en agosto), del 4% en septiembre (a abonarse en octubre), tomando en cada caso como base el mes inmediato anterior.

Para el escalafón docente, además, se ofreció aumentos para el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y para el rubro Conectividad, a partir del mes de julio, a abonarse en agosto. En cuanto al Fopid, para jornada simple, un incremento del 19,7 %, mientras que para jornada completa subiría un 26,1 % más. En Conectividad, el valor para jornada simple aumentaría un 20,8 %, y para jornada completa, un 27,1 % de incremento.

Con esa propuesta, el mínimo garantizado docente pasa de $776.250 a $850.000. Pero Agmer rechazó la oferta por contener «mínimos» cambios respecto de la primera, y además incluir montos en engro, como el Fopid y Conectividad.

El plenario del lunes, de no haber un cambio en la posición del Gobierno -que insistió en que era la oferta definitiva- habría convocatoria a medidas de fuerza. El gremio ya adelantó el estado de conflicto. La posibilidad de nuevos paros docentes fue deslizada por fuentes de Agmer ante la consulta de Entre Ríos Ahora.

A lo largo del ciclo lectivo 2026, el gremio docente ya convocó a siete días de huelga, aunque la peculiaricad ahora es que se está en el marco del receso escolar, sin docentes ni alumnos en las escuelas. La próxima es la úlima semana de las vacaciones, y además está previsto que el miércoles el Senado trate en sesión especial la reforma jubilatoria, para cuando la Multisectorial, que integra Agmer, había anticipado la convocatoria a un paro provincial.