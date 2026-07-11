Caseros celebró la Independencia Argentina con un desfile de instituciones

Este jueves 9 de julio la comunidad de Caseros tuvo una importante jornada patria en la cual se celebró el 210° Aniversario de la Independencia Argentina con un emotivo Desfile de Instituciones, Acto Protocolar y shows artísticos.

La jornada inició con el izamiento del Pabellón Nacional a cargo del Cabo Ricardo Hernández, integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caseros y demás autoridades municipales.

Luego se dio paso al Desfile de Instituciones locales en el cual participaron el Presidente Municipal, Oscar Francou, demás autoridades y referentes de áreas municipales y del Honorable Concejo Deliberante; las Escuelas N° 7 “Héroes de Malvinas”, N°78 “Justo José de Urquiza” y N°86 “Corrientes” con sus banderas de ceremonia; la Escuela N°19 “Leopoldo Herrera”; los Talleres Municipales “Activamente” y “Jugando en la Tercera Edad”; el Coro Estable Municipal; los Amigos del Tejo; la Iglesia “Nuevo Caminar”; Cáritas Parroquial; el Centro de Jubilados y Pensionados; el Hogar “Nicolás Mugherli”; el Club Social y Deportivo Juventud; la Comisaría de Caseros; la Brigada de Prevención de Delitos Rurales Uruguay; los Bomberos Voluntarios de Caseros; Seguridad Ciudadana; y los Amigos de Autos Clásicos y Antiguos de Concepción del Uruguay.

Más tarde tuvo lugar el Acto Protocolar, en el cual el Intendente brindó palabras alusivas, en las que expresó la importancia de seguir aportando a la patria trabajando de forma conjunta con las instituciones locales, a las cuales agradeció por la participación en dicha jornada.

El festejo continuó con el tradicional chocolate patrio, realizado por el Centro de Jubilados de Caseros, que se compartió junto a la presencia musical de “Los Monchos Chamameceros”, el show artístico de “Danzar” del Club Juventud, y el gran cierre de “Runa Kuyai”.

Además, durante la jornada se pudo visitar y disfrutar la Feria de Artesanos y Emprendedores, la Muestra de Autos Clásicos y Antiguos, la exposición de los móviles de los Bomberos Voluntarios de Caseros, y el Patio Gastronómico a cargo de instituciones locales.

Gracias a todos los que fueron parte de este gran festejo patrio, haciendo de este día, un 9 de Julio que recordaremos siempre.

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