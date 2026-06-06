Advierten por bancos de niebla este sábado y por tormentas para el domingo

A raíz de los de bancos de niebla y neblinas persistentes este sábado, se advirtió por una reducción significativa de la visibilidad, lo que aumentará notablemente el riesgo en la circulación vial en todo el territorio provincial.

Ante esta situación, Defensa Civil solicita extremar las precauciones en los departamentos Victoria, Gualeguay, Tala, Colón, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

En ese marco, se aconseja no salir a la ruta o calles a menos que sea estrictamente necesario mientras persista el fenómeno. Si la niebla sorprende durante la conducción, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y evitar bajo cualquier circunstancia sobrepasar a otros automóviles. Encender las luces bajas y las luces antiniebla del vehículo. Evitar el uso de luces altas, ya que estas pueden encandilar al propio conductor al reflejarse en la niebla. Además, se recomienda adecuar la velocidad a las condiciones de visibilidad actuales de la calzada.

En caso de que la visibilidad sea nula, buscar un lugar seguro para estacionar (como estaciones de servicio o paradores). No detenerse sobre las banquinas ni sobre la calzada, ya que representan un alto riesgo de colisión.

Alerta por tormentas este domingo

Por otro lado, el SMN emitió un aviso de alerta amarillo por tormentas intensas para la mayoría de los departamentos. Según los reportes la alerta rige sobre los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Colón, La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

Toda el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundantes lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Ante este escenario, se solicita a los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad:

Asegurar objetos: retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, tendederos, muebles de jardín). Evitar la circulación: no salir de casa si no es estrictamente necesario y evitar refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad. Gestión de residuos: no sacar la basura para evitar la obstrucción de sumideros y desagües que puedan provocar anegamientos. Seguridad vial: si debe conducir, circular con luces bajas, aumentar la distancia de frenado y evitar zonas anegadas.