Fumigaciones: «En Entre Ríos pasan cosas que nos quitan seguridad jurídica»

El director de Federación Agraria Argentina, Matías Martiarena, criticó el fallo de la vocal María Fernanda Miotti, quien dictó el cese inmediato de fumigaciones, pulverizaciones y aplicaciones agroquímicas o fitosanitarias por medios terrestres y aéreos, disponiendo una distancia mínima de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y de 3.000 metros para aplicaciones aéreas en Colonia Ensayo y Aldea Brasilera. También brindó detalles sobre su participación en la Asamblea de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), realizada en París, donde se debatieron problemáticas sanitarias globales.

“Acá, en Argentina, jueces irresponsables como esta señora toman estas tesituras de manera irracional. Tal vez haciendo caso a una presión inmobiliaria, no lo sé, pero sinceramente genera mucha bronca. Estamos hablando de un tema que hemos estado discutiendo durante mucho tiempo y que ahora el productor no sepa si está bien o está mal, si está cumpliendo la ley, porque por ahí puede venir otro juez medio irresponsable como este a tomar estas determinaciones. Resulta irracional”, planteó.

En esa línea, añadió: “Creo que esta jueza necesita aprender un poco más de las cosas y no tomar así como así estas posturas. El productor, en este caso particular, que iba a hacer los trabajos, cumplió con la ley como debía”,.

El dirigente agregó que “el productor hizo el aviso 48 horas antes de hacer la aplicación, se presentó en la comuna, hizo todo en forma correcta. Los metros que había que hacer, los productos que iba a utilizar, todo en el marco de la ley”.

“La comuna traslada el aviso a la comunidad de que dentro de esas 48 horas en ese campo iba a haber una aplicación. Ese aviso lo toma la demandante en cuestión y esta jueza dictamina una serie de disparates”, contó.

Y enfatizó que “la aplicación nunca se realizó por parte de un productor de 23 años que quiso hacer las cosas como corresponde. Y estas cuestiones que pasan en Entre Ríos nos quitan la seguridad jurídica de poder producir”, lamentó.

Así, se preguntó el federado: “¿Quién va a venir a invertir en la provincia si después dictan medidas carentes de argumento? Entendimos que con la ley estábamos tranquilos, que el productor iba a poder producir, pero la realidad nos indica que no es tan así”.