Femicidio de Daiana Mendieta: Prorrogan investigacion y la prisión para Brondino

Se prorrogó la investigación penal preparatoria en la causa por la muerte de Daiana Mendieta y la prisión preventiva del imputado.

En el marco del legajo «C/Brondino, Norberto Gustavo S/homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas en concurso real», la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, hizo lugar hoy a la solicitud planteada por la fiscal Emilce Paola Reynoso, con la conformidad del abogado Pablo Di Lollo, que ejerce la querella en representación de los progenitores de la víctima, y de Claudio Manfroni Reynoso, en representación de los derechos del imputado, y dispuso la prórroga de la investigación penal preparatoria que se computará desde el 23 de abril de 2026 hasta el 3 de agosto de 2026, conforme art. 223 del C.P.P.E.R.

La magistrada también dispuso prorrogar, ante la solicitud que cursara la Agente Fiscal, que fue adherida por el querellante particular y conformada por la defensa técnica, la prisión preventiva por el plazo de sesenta días, manteniendo su alojamiento en la Unidad Penal Nº 7 Dr. Casiano Calderón, de la ciudad de Gualeguay.

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