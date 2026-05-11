Están vigentes las líneas de crédito a valor producto para productores entrerrianos

El cupo previsto es de 4.000 millones de pesos, que se suman a los más de 2.800 millones ya otorgados. Los préstamos en valor producto aportan previsibilidad a la hora de invertir, ya que establecen las cuotas en una cantidad determinada de materia prima que se mantiene fija durante todo el plazo del financiamiento. De esta manera, los pagos se realizan en pesos tomando como referencia el índice de precios de cada actividad.

Se otorgan en UVA con una tasa anual fija del 8 por ciento, un monto de hasta 800 millones de pesos por productor o empresa y un plazo de 60 meses. Los beneficiarios entrerrianos cuentan con una bonificación de tasa del 4 por ciento anual durante los dos primeros años por un máximo de hasta 200 millones de pesos.

En el caso del sector tambero, la línea fija las cuotas en litros de leche y financia la compra de sistemas rotativos, robots, monitoreo, automatización, genética y bienestar animal. En porcinos -con cuotas en kilos capón-, se destina a la compra de equipamiento, incorporación de genética, tratamiento de residuos y modernización de granjas. Para ganadería -en kilos de novillo- a la compra de vaquillonas a servir o preñadas que incremente el volumen de hembras reproductoras y a la retención de terneras -evitando su venta prematura-. En soja -en toneladas de producto- para compra de equipamiento y la construcción de instalaciones productivas, entre otros.

El financiamiento está dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) que cuenten con el certificado de elegibilidad correspondiente y, en el caso de personas humanas, deben presentar, también, un aval de un Fondo de Garantía o una Sociedad de Garantía Recíproca calificadas por BICE.

Línea de WP para consultas: +54 9 3435 01-0810, de 7 a 18 horas;

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