Concepción del Uruguay: Construirán una nueva gruta de la Virgen de Schonestatt

La familia Cuello Arredondo construirá una gruta en advocación a la Virgen de Schoenstatt, en la plaza del barrio 38 Viviendas perteneciente a las Fuerzas Armadas de Concepción del Uruguay, en la intersección de calles Ana Urquiza de Victorica y Lola Mora.

Así se informó este viernes, cuando el intendente José Lauritto recibió a Gregorio Cuello, Roque Díaz, Mirta López y Cristian Arredondo. Ellos contaron que la construcción de la gruta responde al cumplimiento de una promesa realizada a la virgen, a quien encomendaron la salud de un familiar, una beba de nombre Alma. Ante la mejoría de su salud, desean realizar esta obra como expresión de gratitud.

Constará de la base y un muro donde se ubicará la virgen, a lo cual se sumarán dos bancos de plaza. La familia se hará cargo de los costos, en tanto los trabajos serán supervisados por la Municipalidad a través de la Coordinación General de Infraestructura, Planeamiento, Servicios Públicos y Proyectos Estratégicos.

La iniciativa tiene el acompañamiento del presbítero Mariano Maio, sacerdote de la parroquia San Roque, que tiene injerencia en el sector de la ciudad donde será emplazada la imagen de la virgen, junto a los Misioneros de la Campaña del Rosario de Nuestra Señora de Schoenstatt, de Concepción del Uruguay.

La Virgen de Schoenstatt

Su nombre completo es Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable, advocación mariana que nació en 1914 en Schoenstatt, Alemania. El 18 de octubre de tal año, en una pequeña capilla del valle, el sacerdote y los jóvenes sellaron una Alianza de Amor con la Virgen María. Este pacto originó el Movimiento de Schoenstatt y la capilla donde fundó se transformó en un santuario, estimándose que actualmente hay 200 réplicas del santuario.

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