5 de mayo: Día mundial de la Higiene de Manos

Cada 5 de mayo instituciones de salud de todo el mundo refuerzan un mensaje simple pero fundamental: una correcta higiene de manos puede prevenir infecciones y salvar vidas.

En este 2026 el lema es “La acción salva vidas” y busca concientizar tanto al personal sanitario como a la comunidad en general sobre la importancia de incorporar este hábito en la vida cotidiana. La higiene de manos es considerada una de las medidas más eficaces, accesibles y económicas para reducir la transmisión de enfermedades.

En el ámbito hospitalario: un acto clave para la seguridad del paciente

Dentro de los centros de salud, la higiene de manos es una práctica esencial que forma parte de los protocolos de seguridad. El personal debe realizarla en momentos clave: antes de tocar al paciente, antes de procedimientos asépticos, después de la exposición a fluidos corporales, luego del contacto con el paciente y tras el contacto con su entorno.

Además, se recomienda el uso de agua y jabón cuando las manos están visiblemente sucias (durante 40 a 60 segundos), o soluciones alcohólicas cuando están limpias (20 a 30 segundos). Estas prácticas no solo protegen a los pacientes, sino también al equipo de salud y al entorno hospitalario en su conjunto.

En el hogar: una barrera diaria contra enfermedades

Lavarse las manos antes de preparar alimentos, antes de comer, después de ir al baño, al regresar del exterior o tras estar en contacto con superficies potencialmente contaminadas, reduce significativamente el riesgo de infecciones respiratorias y gastrointestinales.

Recomendaciones para una correcta higiene de manos en casa

Utilizar agua segura y jabón, frotando todas las superficies de las manos durante al menos 40 segundos.

No olvidar zonas clave como entre los dedos, el dorso de las manos, las uñas y los pulgares.

Secar con toalla limpia o papel descartable.

Evitar el uso compartido de toallas húmedas.

Mantener las uñas cortas y limpias.

Retirar anillos, pulseras o relojes al momento del lavado.

Usar alcohol en gel cuando no haya acceso a agua y jabón, siempre que las manos no estén visiblemente sucias.

Enseñar a niños y niñas la técnica correcta, incorporándola como hábito diario.

El Día Mundial de la Higiene de Manos invita a reflexionar sobre la responsabilidad compartida en la prevención de enfermedades, desde los hospitales hasta los hogares.

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