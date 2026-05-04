Entre Ríos fortalece las acciones de cuidado de la salud mental en territorio

La provincia continúa consolidando el trabajo en salud mental y prevención del suicidio desde una perspectiva territorial, intersectorial y de corresponsabilidad. En este marco, el Programa Provincial de Prevención del Suicidio desarrolló dos conversatorios en la ciudad de Paraná.

Uno de ellos estuvo destinado a equipos de salud de atención primaria y se realizó en el Centro de Salud Santa Lucía; el otro, dirigido a la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Por otra parte, en el contexto de la actividad «Distinguished Gentleman’s Ride», desarrollada en el Palacio San José de Concepción del Uruguay, se realizó una instancia de concientización y un conversatorio sobre salud mental dirigido a los participantes.

Asimismo, la Dirección General de Salud Mental acompañó y avaló la Jornada de Sensibilización sobre Prevención del Suicidio organizada por el Hospital Falucho de la localidad de Maciá y el municipio.

La misma estuvo orientada a estudiantes de nivel secundario y a la comunidad en general, con el objetivo de promover el diálogo y brindar herramientas en torno a la prevención, la identificación de señales de alerta y la importancia de la escucha activa.