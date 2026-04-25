Caseros: Entrega de cascos homologados

El Municipio de Caseros, a través del Tribunal de Faltas en conjunto con el Area de Seguridad Ciudadana llevó adelante la entrega de cascos homologados y chalecos reflectivos a vecinos de la comunidad, reafirmando su compromiso con la seguridad vial.

La actividad fue acompañada por una charla de concientización brindada por la Juez de Faltas, destinada a los 7 vecinos beneficiarios. En este espacio se abordó la importancia del uso correcto del casco, su rol fundamental en la prevención de lesiones graves y fatales, y la responsabilidad individual en la construcción de un tránsito más seguro.

De esta manera, la jornada combinó acciones concretas y formación ciudadana, promoviendo no solo el acceso a elementos de seguridad, sino también el cambio de hábitos y conductas, pilares esenciales para el cuidado de la vida en la vía pública.

Estos cascos y chalecos fueron provistos en el mes de Febrero del corriente año, a través del Ministerio de Seguridad de Entre Ríos, en el contexto del Programa de Fortalecimiento Institucional del Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos, una iniciativa que busca reducir la siniestralidad vial mediante la articulación entre organismos provinciales y municipios.

Se contó con la presencia del Presidente Municipal, Oscar Francou; el Secretario de Gobierno, Lucas Trovalesi; y el Jefe de la Comisaría Caseros, Comisario Maximiliano Planissig.

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