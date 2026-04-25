Caseros: 3ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante

Este jueves 23 de abril a las 21:00 horas en la Sala de Reuniones “Alfredo R. Soria” en la Sala de Reuniones “Alfredo R. Soria” se desarrolló la 3ª Sesión Ordinaria del Decimoquinto Período Legislativo del Honorable Concejo Deliberante (HCD) habiéndose aprobado por unanimidad los siguientes puntos:

– Lectura y aprobación del acta N° 156, de la segunda sesión ordinaria del décimo quinto período legislativo, de fecha 26 de marzo de 2026.

– Dictamen de la Comisión de Legislación e Interpretación del HCD del Expediente N° 004137. Proyecto de Ordenanza. Subdivisión parcelaria y loteos, presentado por el D.E.M.

– Solicitud de continuidad de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de pago de sueldo de una Promotora de Derechos, presentado por el Hogar Nicolás Mugherli, por un monto de hasta $575.000 mensuales de Abril a Junio de 2026.

– Proyecto de Ordenanza Donación de Lote a favor de la Municipalidad de Caseros, presentado por el D.E.M.

– Proyecto de Ordenanza Declaración Prescripción Administrativa de Dominio a favor de la Municipalidad de Caseros, presentado por el D.E.M.

– Solicitud para realizar el Taller “Apoyo Escolar”, presentado por la Srta. Rocío Jesús, de Mayo a Noviembre de 2026, con una carga horaria de 4 horas semanales.

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