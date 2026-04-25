Inscripciones abiertas para los talleres de formación profesional 2026

Se encuentran abiertas las inscripciones para los Talleres de Formación Profesional 2026 que organiza la Coordinación de Jóvenes y Adultos del departamento Uruguay.

Las propuestas en nuestra localidad serán Taller de Albañil en construcciones tradicionales, Taller de Carpintería y Taller de Gestión de Pymes.

Los talleres están destinados a jóvenes y adultos, son gratuitos y se desarrollarán en los siguientes días y horarios:

– Albañil en construcciones tradicionales: Lunes y Miércoles 17:00 horas – Aula Satelital (Calle 10 N°945) – Capacitador: Jorge Ortman.

– Carpintería: Lunes y Miércoles 17:00 horas – Aula Satelital (Calle 10 N°945) – Capacitador: Jorge Muller.

– Gestión de Pymes: Viernes 17:00 horas – Ex sala del Honorable Concejo Deliberante (Calle 4 entre 27 y 29) – Capacitador: Dylan Beck.

Los interesados pueden inscribirse en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Caseros o al teléfono 3442 660095.

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