sábado 25 abril 2026

Inscripciones abiertas para los talleres de formación profesional 2026

Se encuentran abiertas las inscripciones para los Talleres de Formación Profesional 2026 que organiza la Coordinación de Jóvenes y Adultos del departamento Uruguay.

Las propuestas en nuestra localidad serán Taller de Albañil en construcciones tradicionales, Taller de Carpintería y Taller de Gestión de Pymes.

Los talleres están destinados a jóvenes y adultos, son gratuitos y se desarrollarán en los siguientes días y horarios:

– Albañil en construcciones tradicionales: Lunes y Miércoles 17:00 horas – Aula Satelital (Calle 10 N°945) – Capacitador: Jorge Ortman.

– Carpintería: Lunes y Miércoles 17:00 horas – Aula Satelital (Calle 10 N°945) – Capacitador: Jorge Muller.

– Gestión de Pymes: Viernes 17:00 horas – Ex sala del Honorable Concejo Deliberante (Calle 4 entre 27 y 29) – Capacitador: Dylan Beck.

Los interesados pueden inscribirse en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Caseros o al teléfono 3442 660095.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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