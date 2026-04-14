Ponen el foco en el patrimonio del senador entrerriano Benegas Lynch tras la compra de una casa en La Paz

El senador nacional Joaquín Benegas Lynch (LLA-Entre Ríos) adquirió meses atrás en La Paz una casa ubicada sobre la costa del río cuyo valor de mercado se estima en torno al medio millón de dólares. La estaba remodelando y cuando un medio local tocó el tema, suspendió repetinamente los trabajos. La operación pone el foco sobre su patrimonio.

La propiedad comprada

Se trata de una propiedad de estilo colonial, de amplias dimensiones, situada en calle Dorrego al 900 (entre Italia y Urquiza), en un sector residencial entre los más valorizados de la ciudad. El inmueble cuenta con un terreno de gran extensión que se proyecta hacia la barranca del río Paraná, lo que le otorga una espectacular vista abierta.

El inmueble cuenta con un terreno de gran extensión que se proyecta hacia la barranca del río Paraná.

La casa pertenecía a Álvaro García, integrante de una familia terrateniente local. Según pudo reconstruir este medio, la propiedad estuvo durante años ofrecida en venta de manera particular con un precio solicitado de 500 mil dólares.

Llegó a valer 500 mil dólares

Aunque trascendió que Benegas Lynch habría comprado la propiedad en enero, no se pudo establecer con precisión la fecha ni el monto de la operación. Operadores inmobiliarios de la zona estiman que, debido al tiempo que permaneció en el mercado, el valor final podría haber sido inferior.

En los meses recientes, el legislador y su esposa, Eloísa Perea Muñoz, llevaron adelante trabajos de reforma y remodelación en el inmueble. De acuerdo con fuentes locales, las tareas involucraban de manera cotidiana a cuadrillas de al menos diez operarios y el ingreso sostenido de materiales de alta calidad.

El objetivo, según fuentes de la zona, era modernizar la vivienda preservando su estética original, con la intención adicional de incorporar desarrollos en altura que permitieran potenciar la vista al río.

El senador no respondió

La propiedad no figura en la declaración jurada presentada por el senador en febrero ante la Oficina Anticorrupción. Fuentes del mercado inmobiliario paceño señalaron a este medio que puede deberse a que, a la fecha de la presentación, es posible que no se hubiera realizado aún el trámite de escrituración.

Otro aspecto que no surge con claridad del análisis patrimonial es el origen de los fondos utilizados para la compra. Este medio consultó al legislador con el fin de incorporar precisiones al respecto, pero no obtuvo respuesta.

Perfil de Benegas Lynch

Benegas Lynch, de 50 años, es licenciado en Administración de Empresas. El actual legislador llegó a la zona en 2007 de la mano del filántropo estadounidense Douglas Tompkins en el marco del desarrollo de un proyecto conservacionista en una estancia de la zona llamada Laguna Blanca.

En su declaración jurada previa a asumir en el Senado, consignó actividades de asesoramiento y gestión en la firma Glocal Terra SRL, así como tareas vinculadas al cultivo de cereales en Santa Isabella SA.

En febrero declaró poseer dos inmuebles: una casa de 350 metros cuadrados en La Paz, adquirida en septiembre de 2023, y un departamento de 50 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, incorporado en julio de ese mismo año.

El legislador tiene domicilio en una casa ubicada en Saavedra y Echagüe, en La Paz.

Si bien no se detalla la ubicación de la propiedad en La Paz, en la ciudad señalan que se trataría de una casa situada en la intersección de Saavedra y Echagüe, donde el legislador tiene fijado su domicilio, aunque otras fuentes indican que esa vivienda sería alquilada a una familia de apellido Loza.

En cuanto a sus activos, declaró depósitos por 34 millones de pesos, 237 mil dólares en efectivo y participaciones accionarias en Finca Luracatao SA por 27 millones de pesos y en Glocal Terra SRL por 210 millones. También informó deudas por 340 millones de pesos con Glocal Terra y por 4 millones con el Banco Galicia.Su patrimonio se completa con una lancha y una camioneta Toyota modelo 2022, aunque en La Paz se lo suele ver circulando en una Ford Maverick.

Visibilizado por un periodista

La existencia de la propiedad cobró visibilidad pública el viernes, luego de que el periodista local Luis Garita mencionara la operación y los movimientos de obra en el inmueble.

Garita, uno de los comunicadores más populares de la ciudad, difundió en su programa radial y en redes sociales imágenes de un camión que había retirado tierra del lugar, en el marco de excavaciones para la instalación de una pileta.

Según distintas fuentes, horas más tarde en esa misma jornada, Benegas Lynch se presentó en la propiedad y dispuso la suspensión repentina y total de los trabajos. Luego, la propiedad se cerró y se retiraron de la vista todos los materiales.

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