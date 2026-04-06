Nuevas autoridades en Comisaría Segunda: Se concretó el recambio de mando institucional

Durante este lunes 6 de abril, se hizo efectiva la rotación de autoridades en la Comisaría Segunda, una de las dependencias con mayor actividad operativa en la ciudad. El movimiento administrativo busca dar continuidad y dinamismo a las tareas de seguridad ciudadana en la jurisdicción.

La jornada contó con la presencia del Jefe de Policía Departamental Uruguay, Comisario Mayor Esteban Darío Allegrini, quien formalizó la designación del Comisario Raúl Nazareno Agoglia como nuevo Jefe de la dependencia, y del Oficial Principal Roberto Adrián Bence como Segundo Jefe.

A diferencia de un acto protocolar, el traspaso se dio de manera directa y operativa, permitiendo que las nuevas autoridades asuman de inmediato la responsabilidad de coordinar los recursos humanos y materiales de la seccional.

Perfiles de la nueva conducción

La elección del Comisario Agoglia para este cargo responde a su destacada trayectoria reciente como Jefe de la Comisaría Tercera. Su perfil se caracteriza por un fuerte compromiso con la eficacia policial y un trato humano que ha sido valorado tanto por sus subalternos como por los vecinos de sus anteriores destinos.

Por su parte, el Oficial Principal Roberto Adrián Bence, quien ya venía desempeñándose en la Comisaría Segunda, asume ahora el rol de Segundo Jefe. Este ascenso representa un paso clave en su carrera profesional dentro de la conducción, aportando el conocimiento previo de la zona y de las problemáticas específicas de los barrios que integran la jurisdicción.

Vínculo con la comunidad

En el marco de este recambio, se contó con la presencia de Jorge Sotto y Mercedes Barandica, integrantes de la Asociación Amigos de Comisaría Segunda. La interacción con la comisión de amigo se destaca la importancia de una gestión de puertas abiertas, donde la seguridad se gestiona mediante el diálogo constante entre la fuerza y las instituciones civiles, asi como tambien la calidad humana de sus integrantes, quienes de forma desinteresada colaboran con la dependencia, pensando en el bienestar de todos los vecinos de la ciudad.

Con estas nuevas designaciones, la Jefatura Departamental Uruguay apuesta a fortalecer el patrullaje preventivo y la cercanía con el vecino, optimizando la respuesta policial en una zona estratégica de Concepción del Uruguay.

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