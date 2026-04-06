Intento de suicidio en Gualeguaychú: «Si Prefectura demoraba un minuto más, yo no podía seguir»

“No pudimos llegar a agarrarlo para evitar que se tirara. Fue conmocionante para todos, desde el lugar se despidió”, recordó el comisario Sergio Vasconcellos, jefe del Comando Radioeléctrico de Gualeguaychú, sobre el dramático operativo en el que un joven intentó quitarse la vida y fue auxiliado a tiempo por la Policía y Prefectura.

El hecho tuvo lugar en el puente Méndez Casariego, donde un joven fue rescatado tras arrojarse al río, con intenciones de quitarse la vida. La rápida intervención policial y el accionar de Prefectura permitieron salvarlo.

El comisario Sergio Vasconcellos relató que el hecho ocurrió mientras realizaban un patrullaje preventivo. “Nos encontrábamos de recorrida jurisdiccional cuando nos alertan sobre una persona en la zona media del puente con intenciones de arrojarse al agua”, explicó.

Los efectivos intentaron intervenir, pero el joven, al ver la presencia policial, se arrojó de espaldas al río.

Minutos de tensión

Rapidamente el comisario se dirigió hacia una embarcación que estaba anclada cerca de la costa. “Nadé hasta ahí pensando que podía haber un remo, pero no había nada, así que empecé a avanzar con los brazos hasta donde estaba el joven”, relató.

Vasconcellos logró mantenerlo a flote pese a la dificultad y la urgencia del momento. “Estaba muy cansado y acalambrado. Se mantuvo con un salvavidas que le habían arrojado, pero ya no podía más”, describió, pero la situación se agravó cuando el joven soltó el elemento de seguridad.

“Soltó el dispositivo de flotación y empezó a hundirse. La corriente lo arrastraba hacia abajo del puente y eso dificultaba la visibilidad”, explicó.

En ese momento, el comisario logró sostenerlo en el agua en una situación límite. “Me mantuve sosteniéndolo hasta que llegó Prefectura. Si demoraban un minuto más, me resultaba muy difícil seguir”, aseguró.

Finalmente, personal de Prefectura Naval arribó al lugar en una moto de agua y concretó el rescate del joven. “Me quedé con él hasta que llegó Prefectura. Después me auxiliaron también a mí”, agregó. El joven fue trasladado para recibir atención médica y contención.

Vasconcellos comentó además, que la familia del joven se comunicó con él. “La madre del joven se comunicó conmigo para agradecerme haber salvado la vida de su hijo. Eso emociona y llena de orgullo”, expresó el comisario, y agregó que “nos ponemos en la piel de ellos y, como padre, se vive mucho más en carne propia”.

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