Colón: Otro detenido por violar medida de restricción contra su expareja

En la tarde de hoy, siendo aproximadamente las 14:20 horas, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, a través de la Sección Comando Radioeléctrico, tomó intervención en un domicilio ubicado en Calle 12 de Abril al 900, tras un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de una persona incumpliendo medidas judiciales.

Según se confirmó a Génesis24, al arribar al lugar, los efectivos constataron que un sujeto de 29 años se encontraba en el domicilio de su ex pareja, una mujer de 34 años, donde se desarrollaba una discusión, verificándose que sobre el mismo pesaba una medida vigente de prohibición de acercamiento y de actos molestos y/o perturbadores.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del individuo, quien fue trasladado y alojado en Sede Policial, quedando a disposición de la Justicia interviniente.

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