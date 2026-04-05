Basavilbaso: Detenido por provocar desorden a la salida de local nocturno

En el marco de los operativos de seguridad que se vienen intensificando durante este fin de semana largo, personal de la Comisaría Basavilbaso procedió esta mañana a la aprehensión de un hombre que protagonizó disturbios y agredió verbalmente a los efectivos policiales durante el cierre de un establecimiento bailable.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 06:00 horas de este domingo en las inmediaciones de calle San Martín, entre Concordia y Barón Hirsch. Al momento del cierre del local nocturno, los uniformados detectaron una gresca entre varias personas.

Según se confirmó a Génesis24, al advertir la presencia policial, un sujeto de 27 años adoptó una actitud sumamente hostil y emprendió la fuga a la carrera. Tras una breve persecución, los efectivos lograron interceptarlo a pocos metros del lugar. El sujeto, quien presentaba signos evidentes de exaltación y descontrol, continuó profiriendo gritos e insultos contra el personal actuante, entorpeciendo la normal finalización del evento.

Este nuevo episodio se suma a lo ocurrido en la madrugada del sábado en el mismo sector, donde la fuerza debió intervenir para detener a dos femeninas de 21 y 25 años bajo cargos similares de resistencia y agresiones.

Ante esta seguidilla de hechos de desorden, la Jefatura Departamental ha ratificado la postura de tolerancia cero frente a conductas que vulneren la paz social. La recurrencia de estos incidentes ha motivado un refuerzo en la vigilancia de los perímetros de esparcimiento nocturno para garantizar la seguridad de quienes asisten y de los vecinos de la zona.

Debido a su estado y a la perturbación del orden público, el masculino fue aprehendido por supuesta infracción a los Artículos 41° y 43° de la Ley Provincial N° 3815 (Ebriedad y Desorden). Por disposición de las autoridades, el contraventor fue trasladado a la Sección Alcaidía en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde quedó alojado.

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