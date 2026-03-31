Frigerio participó del encuentro de intendentes en Paraná

El mandatario asistió acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y fue recibido por la intendenta de Paraná, Rosario Romero. «Estuvimos conversando sobre la gestión pública, que es apasionante, pero también implica una gran complejidad», señaló Frigerio, y aseguró que «intercambiar experiencias y opiniones fortalece la política y mejora la capacidad de transformar la realidad».

En relación con la situación financiera de los municipios, el gobernador advirtió que el contexto actual presenta fuertes restricciones. En ese sentido, reconoció que «las responsabilidades de los gobiernos provinciales y municipales son cada vez mayores y, por ende, lidiar con pocos recursos y más obligaciones es muy complejo, lo que nos obliga a ser muy eficientes en el uso de los fondos públicos».

El titular del Ejecutivo también destacó la importancia de una mirada constructiva en la relación entre los distintos niveles de gobierno. «Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, porque de esa manera nos va a ir bien a todos los entrerrianos; y lo mismo planteo para la provincia», afirmó.

En esa línea, remarcó la necesidad de promover una actitud propositiva desde la política, centrada en la mejora de las gestiones. «Independientemente del color político o de los intereses personales, debemos trabajar para que a la Argentina y a sus ciudadanos les vaya bien», sostuvo.

Por otra parte, el mandatario planteó la necesidad de avanzar en un debate profundo sobre la distribución de responsabilidades entre Nación, provincias y municipios, y advirtió que la falta de claridad impacta en la calidad democrática. «La sociedad no tiene claro quién se ocupa de cada cosa, y eso incide en la posibilidad de saber a quién reclamar por educación, salud o servicios básicos», explicó.