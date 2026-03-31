Concepción del Uruguay: Provocó un choque y lesionó a un policía al intentar darse a la fuga en zona del Parque de la Ciudad

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de los operativos de prevención y control que se despliegan de manera sostenida en los espacios públicos de la ciudad, personal de la Sección Patrulla Motorizada procedió esta tarde a la aprehensión de un joven de 18 años. El sujeto intentó evadir un control de identificación, provocando una colisión que afectó a un efectivo policial y a una unidad oficial.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:10 horas de este martes en el Parque La Ciudad, precisamente frente a la zona de la rotonda. Mientras los efectivos motorizados realizaban sus recorridas habituales, divisaron a dos hombres dentro del predio y procedieron a interceptarlos para su correcta identificación.

En ese momento, uno de los conductores —un joven de 18 años de edad—, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta KTM Duke de color naranja y negro, realizó una maniobra temeraria para darse a la fuga. En su intento de escape, impactó de lleno contra la Motopatrulla. El choque provocó daños materiales en el espejo derecho del rodado policial y la caída al suelo de ambos protagonistas.

Ante la gravedad de la acción y el riesgo generado para el personal uniformado, se dio intervención inmediata a la Dra. Denise Caraballo, Fiscal Auxiliar en turno. La magistrada dispuso las siguientes medidas:

La detención y alojamiento del masculino en la Alcaidía de la Comisaría Primera. Se iniciaron actuaciones por los delitos de Daño y Resistencia a la Autoridad. Se procedió a la retención del motovehículo KTM Duke involucrado en el hecho.

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